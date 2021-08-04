Волейболистки "Тюмени" отправятся на сборы в Ишим

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболистки "Тюмени" продолжают подготовку к новому сезону в Тюмени. 8 августа у команды начнется сбор в Ишиме, сообщает пресс-служба клуба.

Как рассказала либеро сибирячек Алена Бек, сейчас идет подготовка ко второму сбору.

"Пока работаем достаточно плавно, аккуратно. Следим за состоянием мышц, суставов, связок. Это важно. Наблюдаем в целом за самочувствием. Пауза получилась довольно большая. Резко повышать нагрузки опасно, все это понимают", - отметила она.

Волейболистки "Тюмени" следят за выступлениями российской сборной на Олимпиаде в Токио.

"Радует, как выступает наша команда. Особенно, после того, что было очень много разных комментариев на тему, что девчонки не смогут преодолеть барьер группового этапа. А они доказали, что способны показывать хорошую игру. Впереди – плей-офф. Будем болеть за них и верить в нашу сборную", - подчеркнула Алена Бек.