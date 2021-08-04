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В Тюменской области директора предприятия обвиняют в невыплате 41 млн рублей зарплаты

Происшествия, 13:45 04 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы обвиняют 51-летнего руководителя коммерческой организации в Тюменской области.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области, по версии следствия обвиняемый с ноября 2020 года, располагая необходимыми денежными средствами, не выплачивал заработную плату в полном объеме пятидесяти как действующим, так и уволенным сотрудникам.

В рамках расследования уголовного дела установлен долг перед гражданами, составивший более 41 млн рублей.

Задолженность по заработной плате полностью погашена. Расследование уголовного дела продолжается.

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# невыплата зарплаты , уголовное дело

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