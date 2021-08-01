В Тюменской области развивают ремесленный бизнес

| Фото: пресс-служба проекта "Путь ремесленника" | Фото: пресс-служба проекта "Путь ремесленника"

Готовый к реализации бизнес-проект, удостоверение о повышении квалификации и возможность стажировки на предприятиях получат ремесленники, представители культуры и искусств в Школе социального предпринимательства. Она стартует онлайн 21 августа, обучение бесплатное, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Программа обучения специально адаптирована для развития ремесленного бизнеса. За пять учебных сессий участники пройдут несколько тем - от разработки и анализа идей, экономических аспектов создания товара или услуги до успешных продаж ремесленного продукта.

Тренер потока — действующий предприниматель в области ремесленничества. Приглашенные эксперты — Варвара Зенина (Москва), Раушания Полосина (Казань).

Заявки принимаются по ссылке.

Вопросы по обучению в Школе можно задать по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.