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В Тюмени к зиме готовы 300 многоквартирников

Экономика, 14:18 10 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 300 тюменских многоквартирников готовы к отопительному периоду. 61 управляющая организация подготовила документы о готовности 414 многоквартирных домов к зиме. Большинство из них уже получили паспорта готовности, сообщает администрация Тюмени.

Для получения паспорта управляющие организации предоставляют пакет документов, подтверждающих выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда к зиме. Эта работа должна быть проведена до 15 сентября.

Сведения о потребителях тепловой энергии, не заявившихся на проверку, а также заявившихся после 15 сентября, будут направлены в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области для решения вопроса о привлечении данных организаций к административной ответственности.

Всего к централизованной системе отопления Тюмени подключено около 3 тыс. 700 многоквартирников. Основной наплыв предоставления в комиссию документов для рассмотрения с целью получения паспортов готовности ожидается с середины августа.

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# отопительный сезон

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