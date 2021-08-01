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Александр Моор ответит на вопросы жителей Тюменской области в прямом эфире 17 августа

Губернатор, 12:46 10 августа 2021

со страницы Александра Моора в соцсетях | Фото: со страницы Александра Моора в соцсетях

Прямой эфир проведет губернатор Тюменской области Александр Моор 17 августа. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

"В ходе разговора отвечу на максимальное количество вопросов. На те, что мы не успеем обсудить, дам поручение заместителям ответить в ближайшее время. До встречи в прямом эфире. Задавайте вопросы в комментариях под этим постом и по электронной почте info@sovetnik72.com!", - написал глава региона.

Принять участие в прямой линии может любой желающий. Эфир пройдет в социальных сетях, прямая трансляция будет идти в эфире телеканала "Тюменское время" и на официальном портале "Органы государственной власти Тюменской области".

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# Александр Моор , прямой эфир

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