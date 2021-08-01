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В России выпустили памятную монету с Константином Циолковским

Экономика, 08:39 11 августа 2021

Банк России ВКонтакте | Фото: Банк России ВКонтакте

Памятную серебряную монету номиналом три рубля "Стремление к звездам, К.Э. Циолковский" серии "Космос" выпустил в обращение Банк России, сообщает регулятор.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета К.Э. Циолковского на фоне выполненных в цвете изображений космического пространства и формул; внизу по окружности имеется надпись: "К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ".

Монета выпущена тиражом 3 тыс. штук.

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# Банк России , памятная монета

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