Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области пройдет онлайн

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области пройдет онлайн 18 августа, начало в 15 часов, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Трансляция будет доступна на сайте областного правительства, на youtube-каналах Инвестиционного агентства и телеканала "Тюменское время". На youtube-канале Инвестагентства участники смогут в режиме реального времени задать вопросы о ведении бизнеса в регионе, сообщают организаторы.

На совете рассмотрят итоги Национального рейтинга 2021 года, вопросы реформирования контрольно-надзорной деятельности в целях устранения избыточной административной нагрузки на бизнес, привлечения инвестиций в регион через новые продукты, в том числе Российского фонда прямых инвестиций, возможность участия в региональных и межрегиональных экономических кластерах, а также обсудят системные ограничения в реализации инвестпроектов.

В мероприятии примут участие представители правительства Тюменской области, руководители отраслевых департаментов и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, главы муниципальных образований и представители бизнеса. Заседание откроет губернатор Александр Моор.

Департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области принимает вопросы, касающиеся налогов, мер государственной поддержки бизнеса и их эффективности, взаимодействия с проверяющими и ресурсоснабжающими организациями.

"Для нас важно, чтобы совет решал реальные проблемы предпринимателей и не был оторван от ожиданий предпринимателей. Мы систематизируем все поступившие предложения и вопросы, часть из них обсудим на совете, который будет открытым для просмотра онлайн", - подчеркнул директор департамента инвестполитики и господдержки Антон Машуков.

Вопросы можно направить до 16 августа по форме.