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Тобольский полумарафон перенесен на начало октября

Спорт, 08:02 14 августа 2021

Тобольский полумарафон во ВКонтакте | Фото: Тобольский полумарафон во ВКонтакте

Тобольский полумарафон перенесен на 2-3 октября, сообщают организаторы.

Первоначально мероприятие должно было состоятся 21 и 22 августа. Из-за сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, полумарафон перенесли сначала на 25-26 сентября. Но, чтобы не пересекаться с московским марафоном, который пройдет в эти же даты, забег отложили на начало октября.

"Мы понимаем, что такие новости нарушают множество планов, демотивируют, хочется опустить руки, но именно сейчас взаимная поддержка важна как никогда. Надеемся, что перенос забега доставит вам минимальный дискомфорт и каждый сможет спланировать свое участие в тобольском полумарафоне в новые даты", - говорится в обращении к спортсменам.

Участникам, которые не смогут приехать в Тобольск, пообещали вернуть стартовые взносы.

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# бег , забег , Тобольский полумарафон

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