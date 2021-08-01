В Тюменской области реализуют индивидуальные траектории обучения

Фото: edu.gov.ru Фото: edu.gov.ru

Индивидуальные образовательные траектории позволяют юным жителям Тюменской области максимально реализовать свои способности. В школах старшеклассники могут сформировать расписание занятий, исходя из желаний и профессиональных предпочтений. Вместе с тем, базовая программа не подвергается корректировке, рассказал губернатор Александр Моор во время программы "Главный разговор в день рождения области" на телеканале "Тюменское время" 14 августа.

"Все дети одаренные и талантливые. В силу особенностей развития детского организма, скорости взросления, развития когнитивных способностей психики кто-то ярко проявляется с маленького возраста, а кто-то более закрытый. Искусство педагога - найти индивидуальный подход и раскрыть в ребенке все, что заложено природой," - уточнил он.

Делить детей на одаренных и обычных нельзя, уверен губернатор. Возможность для развития потенциала должна быть у каждого школьника. Именно поэтому в регионе третий год подряд реализуются индивидуальные образовательные траектории.

"Ребенок исходя из своих способностей и желаний, профессиональных предпочтений в старших классах выбирает предметы, которые ему нужнее , нравятся, где он чувствует себя наиболее комфортно, но безусловно есть базовая школьная программа, которую нужно освоить", - подчеркнул глава региона.

Самое главное качество, которое помогает добиться успеха в любом деле, это трудолюбие, уверен Александр Моор. Именно это качество должны прививать школьникам.

Во время программы "Главный разговор в день рождения области" на прямой связи со студией были ученики физико-математической школы Тюменской области. Ребята рассказали о своих планах, учебе. Отвечая на вопрос ведущих, чего не хватает в школах, десятиклассник Тимофей Мингалёв пошутил: "Побольше времени в сутках". Также ребята обратились к губернатору с предложением - увеличить число экскурсий на промышленные предприятия, это позволит определиться с будущей профессией.

"Даже если вы выберете профессиональный путь, который потребует обучения в вузах других регионов, возвращайтесь на родную землю. Реализуйте свой потенциал именно в Тюменской области", - добавил Александр Моор.

Посмотреть повтор программы "Главный разговор в день рождения области" можно 15 августа в 11 часов и 16 часов 30 минут на канале "Тюменское время" (21 кнопка), в 8 утра на "ОТР", в 19 часов на канале "Твоя Тюмень".

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Екатерина Исаева