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В Тюмени на форуме "СУП" пройдет боксерский турнир

Общество, 17:05 18 августа 2021

Лига бокса Тюмени | Фото: Лига бокса Тюмени

Боксерский турнир пройдет на форуме "СУП" в Тюмени 20 августа. На ринг около мультицентра "Контора пароходства" выйдут восемь пар. Начало поединков в 20 часов, сообщают организаторы.

"Главным боем вечера станет долгожданный реванш между Денисом Кинцурашвилли и Рафиком Англиуллиным. В первом бою фаворитом считался Рафик, но победу одержал Денис", - говорят устроители форума.

Напомним, форум "СУП" пройдет в Тюмени с 20 по 22 августа. На трех площадках встретятся более 1 тыс. предпринимателей из 11 стран.

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