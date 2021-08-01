Глава Тюменской области рассказал участникам форума СУП об инвестиционном потенциале

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционный завтрак предпринимателей с участием губернатора Тюменской области Александра Моора и почетного гостя Владимира Якушева дал старт работе IX международного форума СУП-2021, который проходит в Тюмени.

Если бизнесмены доверяют власти и друг другу, экономика развивается быстрее, отметил Александр Моор. Губернатор рассказал российским и иностранным участникам и экспертам форума об инвестиционном потенциале Тюменской области.

"Атмосфера успеха и доверия, сложившаяся в Тюменской области - плод совместной командной работы, в которой участвуют органы власти, предпринимательское сообщество и все жители региона. Для этого нужны ресурсы, и не только деньги, а в первую очередь - человеческий капитал. Власть всегда должна использовать обратную связь, советоваться с людьми, прислушиваться к их мнению", - заявил Владимир Якушев.

По его словам, в 2022 году все шесть регионов УФО должны войти в Топ-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Это необходимо для более качественной работы с бизнесом.

Официальное открытие форума начнется в 11 часов с пленарного заседания "Как бизнесу расти быстрее? Масштабирование за пределы региона и страны. Актуальные сферы и инструменты. Международная кооперация".

Как рассказал один из организаторов форума, председатель комитета "Опоры России" по развитию молодежного предпринимательства Артём Андросов, есть несколько примеров, когда предприниматели приехали в регион и стали инвесторами, дали импульс для развития тюменским бизнесменам. "Так, Алексей Павлов познакомился со Львом Абдуллиным, который потом стал генеральным директором компании "Суши мастер". Сейчас Лев запустил свой бизнес, открыл в пяти регионах магазины с мармеладом", - привел пример он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все мероприятия в рамках СУП-2021 проходят в формате Non-COVID с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Для участия в форуме необходим отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от COVID-19.

IX Международный предпринимательский форум СУП в Тюмени завершится 22 августа. Впервые он организован на трех площадках города.

Евгений Бабенко