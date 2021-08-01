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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени для участников форума "СУП" пункт тестирования на ковид откроют на Масловском взвозе

Экономика, 17:55 17 августа 2021

организаторов форума СУП | Фото: организаторов форума СУП

Пункт тестирования на коронавирусную инфекцию для участников форума "СУП" откроют в Тюмени на набережной около мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр.1).

По информации организаторов, бесплатное тестирование можно сделать 19 августа с 10 до 17 часов.

"Наши волонтеры отдельно свяжутся с каждым участником и уточнят удобное время сдачи теста. Напоминаем, что услуга бесплатная для всех категорий билетов. При сдаче анализа при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ или действующий загранпаспорт", - отметили организаторы форума.

Напомним, IX Международный форум молодых предпринимателей "СУП" пройдет 20-22 августа на трех площадках города. Мероприятие пройдет в режиме COVID-free. В нем примут участие полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# предприниматели , СУП , форум

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