В Тюмени для участников форума "СУП" пункт тестирования на ковид откроют на Масловском взвозе

| Фото: организаторов форума СУП | Фото: организаторов форума СУП

Пункт тестирования на коронавирусную инфекцию для участников форума "СУП" откроют в Тюмени на набережной около мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр.1).

По информации организаторов, бесплатное тестирование можно сделать 19 августа с 10 до 17 часов.

"Наши волонтеры отдельно свяжутся с каждым участником и уточнят удобное время сдачи теста. Напоминаем, что услуга бесплатная для всех категорий билетов. При сдаче анализа при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ или действующий загранпаспорт", - отметили организаторы форума.

Напомним, IX Международный форум молодых предпринимателей "СУП" пройдет 20-22 августа на трех площадках города. Мероприятие пройдет в режиме COVID-free. В нем примут участие полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.