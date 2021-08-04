На тюменском форуме "СУП" обсудят развитие креативных индустрий

| Фото: форум СУП ВКонтакте | Фото: форум СУП ВКонтакте

Креативные индустрии - новая площадка IX Международного форума молодых предпринимателей "СУП", который пройдет на трех площадках в Тюмени 20-22 августа.

По информации организаторов, в рамках форума пройдет встреча молодых предпринимателей с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой.

Она отметила, что СУП - отличная стартовая площадка для молодых предпринимателей. В 2017 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи "СУП" был спецпроектом.

"Хорошо, что форум развивается и является основной точкой сбора в России по вопросам молодежного предпринимательства. В этом году форум приобрел статус международного и соберёт представителей более 10 стран. Тенденциозно, что в 2021 появилась площадка "креативные индустрии". Это то направление, которое сегодня быстро развивается, и потому в перспективе позволит усилить экономические позиции", - говорит Ксения Разуваева.

На форуме "СУП" создаются бизнес-комьюнити, появляются разные возможности для предпринимателей любого уровня. По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи, в Тюмень едут со всей страны за знаниями, вдохновением, личностным ростом и бизнес-идеями.

"Очевидно, что у форума есть серьезные перспективы побороться за звание главной бизнес-площадки для молодых предпринимателей", — уверена Ксения.

На СУПе пройдет дискуссия "Креативные индустрии сегодня". Модератор мероприятия — руководитель Центра городских компетенций и Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева. В обсуждении примут участие представители столичного отделения TUMO и управления туризма Москвы, Антон Писчиков и солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.