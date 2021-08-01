В нефтегазовый кластер Тюменской области привлекут крупные компании

| Фото: mesng.ru | Фото: mesng.ru

Привлечение новых компаний, в том числе недропользователей, к развитию нефтегазового кластера Тюменской области - стратегические задачи. К 2024 году необходимо снизить до 40% долю импортного оборудования и услуг нефтегазовой отрасли. Как рассказал генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области, уже ведутся переговоры с компанией НОВАТЭК, с "Сургутнефтегазом".

"В будущем мы видим экосистему нефтегазового кластера, ядро которого будут составлять около 100 предприятий, в том числе недропользователи. В число тех, с кем мы активно сотрудничаем и будем призывать к вхождению в кластер и локализации на территории Тюменской области уже сейчас входят более трех тысяч предприятий", - уточнил он.

Нефтегазовый кластер был создан благодаря подписанию соглашения между правительством Тюменской области и ПАО "Газпромнефть".

"Тюменская область вполне сопоставима с мировыми кластерами по географическим факторам и по той инфраструктуре, которую мы имеем в части производств, научно-исследовательских учреждений, специализированных учебных заведений. Наша компетенция, как региона, который развивается в производстве нефтегазового оборудования и оказании нефтесервисных услуг, делает нас одним из лидеров нефтегазовой отрасли", - подчеркнул Сакевич.

Важными задачами создания Нефтегазового кластера являются повышение инвестиционной привлекательности региона, расширение рынка сбыта, увеличение объема заказов и загрузки тюменских предприятий. Сюда же относится развитие экосистемы, обеспечивающей эффективное взаимодействие между участниками нефтегазового рынка.

"Мы считаем важной задачей создание прозрачной модели, благодаря которой технологические вызовы нефтегазовых компаний получат решение в виде тех технологий, которые предлагают участники кластера. Ну и, наконец, производственные цепочки между участниками кластера позволят успешно развиваться предприятиям и недропользователям", - добавил он.

Работа Нефтегазового кластера ведется в нескольких направлениях. В их числе - продвижение технологий участников, сопровождение компаний при получении субсидии от Минпромторга. Также к ним относится выявление и сбор операционных цепочек для увеличения объема реализации продукции участников. Еще одно направление – продвижение участников кластера с помощью различных мероприятий: Дни поставщика, закупочные сессии, технологические дни, Тюменский нефтегазовый форум.

Любовь Голышева