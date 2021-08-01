Серб Йован Лазаревич будет играть за МФК "Тюмень"

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" заключил контакт с игроком сборной Сербии Йованом Лазаревичем. 23-летний футболист уже является одним из лидеров своей национальной команды, сообщает МФК "Тюмень".

Последним клубом Лазаревича был "Халле Гооик" из Бельгии. Выступая за сборную Сербии, Йован внес существенный вклад в попадание своей команды на чемпионат мира в Литву. В отборочном цикле он провел восемь матчей, забил пять голов и отметился одной результативной передачей.

За МФК "Тюмень" серб будет выступать под 20 номером, трудовое соглашений рассчитано на три года.