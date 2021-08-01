Фермеры Тюменского района получили первые 6 тыс. тонн зерна

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

5 тыс. 712 тонн зерна намолочено в Тюменском районе на площади более 13 тыс. га. По предварительной оценке урожайность составила 15 ц/га. Об этом сообщил главный специалист районного управления АПК Семен Борков.

Он отметил, что обычно этот показатель составляет 25 ц/га, но в 2021 году снизился из-за отсутствия дождей и жаркой погоды в мае и июне. На сегодняшний день аграрии убрали горох и озимую рожь, приступили к жатве ячменя и пшеницы. На очереди - косовица овса.

"Уборочная продолжается в плановом режиме, людей достаточно, норму свою все выполняют, техника не подводит, вся в рабочем состоянии", - подчеркнул он.

В уборке зерновых и зернобобовых задействовали 40 молотящих комбайнов и три единицы зерноуборочной техники. По темпам уборки Тюменский район занимает третье место в области.

Инна Кондрашкина