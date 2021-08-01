Поддержку сельского малого бизнеса в Тюменской области обсудят в режиме онлайн

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Тюменских предпринимателей приглашают принять участие в открытом заседании Общественного совета при департаменте имущественных отношений Тюменской области.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 25 августа, начало в 12 часов. Темой обсуждения выбрана имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в сфере сельского хозяйства.

Информацию об участии необходимо сообщить по электронной почте GvozdenkoAA@72to.ru до 23 августа. Контактное лицо - Анна Гвозденко, телефон: 8 (3452) 69-01-75.