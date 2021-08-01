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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Бывший начальник областной ГИБДД останется в СИЗО до 25 ноября

Происшествия, 14:09 24 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 25 ноября останется в следственном изоляторе бывший начальник регионального ГИБДД Александр Селюнин. Ленинский районный суд Тюмени отклонил очередную апелляцию адвоката подозреваемого.

Напомним, что оперативники задержали Селюнина 15 апреля по подозрению в коррупции и торговле водительскими удостоверениями. В поле зрения правоохранителей он попал во время расследования уголовного дела в отношении его подчиненного Михаила Жигалкина, начальника одного из отделов ГИБДД.

Михаила Жигалкина, бывшего начальника межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы и технического надзора региональной ГИБДД, суд оставил под стражей до 24 ноября. По версии следствия Жигалкин и Селюнин замешаны в 12 эпизодах получения взяток через посредника и в посредничестве во взятке.

Адвокат Селюнина несколько раз просил направить своего подзащитного под домашний арест, однако суд посчитал, что на свободе он может воздействовать на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства или скрыться.

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# Александр Селюнин , взятки , уголовное дело

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