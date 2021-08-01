225 повреждений на теплосетях устранено в Тюмени во время опрессовок

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

225 повреждений на трубопроводах тепловых сетей выявлено и устранено за период 7 опрессовок, которые завершились в Тюмени 20 августа, сообщает департамент городского хозяйства администрации города.

В прошлом межотопительном периоде было устранено 141 повреждение на теплосетях.

"Рост количества выявленных инцидентов обусловлен, в первую очередь, повышением качества проводимых работ благодаря применению современных технологий. АО "УСТЭК" было закуплено новое оборудование, позволяющее более эффективно проводить опрессовку всех типов и диаметров тепловых сетей", - отметили специалисты.

Напомним, опрессовка городских тепловых сетей проводилась в семь этапов. Нарушений сроков гидравлических испытаний не допущено. Протяженность замененных тепловых сетей Тюмени на прочность и плотность в 2021 г. увеличилась на 59% по сравнению с показателем 2020 года.