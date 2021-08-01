Александр Моор: 20 термальных курортов Тюменской области ждут россиян

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Развитие термальных курортов в Тюменской области является одной из ключевых задач. В настоящее время в Тюмени и пригороде работают порядка 20 таких курортов. Они имеют различную инфраструктуру и рассчитаны на разные категории потребителей.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он напомнил, что в 2020 в Тюмени впервые был открыт термальный сезон. А сами источники пользовались огромной популярностью в новогодние и другие праздники. В 2021 и последующие годы такие мероприятия станут регулярными.

Александр Моор вспомнил и знаменитую сказку Петра Ершова и рассказал о пользе тюменской термальной воды.

"Все мы с детства знаем сказку про Конька-горбунка и помним, как главный герой купался в трех котлах – в молоке, в горячей и студеной воде. Дак вот, нам доподлинно известно, что горячая вода – это та самая вода из наших подземных источников. Поэтому если вы хотите омолодиться, то надо приезжать в Тюменскую область", - сказал глава региона.

Он также напомнил, что когда в Западной Сибири искали нефть, то сначала нашли именно минеральную воду. А о том, что на территории Тюмени 70 млн лет назад находилось древнее море, говорят данные геологических исследований. Сама вода не просто горячая, но в силу своей структуры и минерального состава благотворно влияет практически на все системы организма.

"Если говорить чуть серьезней, то действительно сегодня в Тюменской области создана хорошая современная инфраструктура на самую изыскательную публику, на самый разный кошелек. Поэтому уверен, что для большинства приехавших гостей регион будет большим сюрпризом. Есть много стереотипов, которые мы точно разрушим и это будут незабываемые впечатления", - заключил губернатор.

Отметим, 7 сентября в Тюмень будут запущены чартерные рейсы из Москвы. Посетить регион смогут туристы из Центральной России. По выгодной цене им предложат туристический продукт, включающий в себя перелет, проживание, отдых и досуговую программу.

Любовь Голышева