Предпринимателей Тюменской области приглашают в SMART-тур по деревне Черная Речка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В д. Черная Речка отправятся 29 августа выпускники SMART-школы и обучающиеся нового потока. Участники поездки узнают больше о сельском предпринимательстве и туризме, смогут найти единомышленников, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

SMART-тур стартует в 10 часов у тюменского технопарка. Для участников проведут театрально-игровой экскурс в д. Черная Речка. Их пригласят на обед, дегустацию и общение в деревенском доме. Затем состоится экскурсия в эко-парк, пройдет практика от экспертов, а также визит на акваферму. В 16 часов запланировано возвращение в Тюмень.

В поездку предлагают брать детей. Стоимость билета - 950 рублей для взрослых, 700 рублей для ребенка. Подробная информация и запись по телефону +7 922 476-71-00.

Организаторы напоминают, что обучение в SMART-школе начнется 11 октября 2021 года.