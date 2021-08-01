Предпринимателей Тюменской области приглашают в SMART-тур по деревне Черная Речка
В д. Черная Речка отправятся 29 августа выпускники SMART-школы и обучающиеся нового потока. Участники поездки узнают больше о сельском предпринимательстве и туризме, смогут найти единомышленников, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
SMART-тур стартует в 10 часов у тюменского технопарка. Для участников проведут театрально-игровой экскурс в д. Черная Речка. Их пригласят на обед, дегустацию и общение в деревенском доме. Затем состоится экскурсия в эко-парк, пройдет практика от экспертов, а также визит на акваферму. В 16 часов запланировано возвращение в Тюмень.
В поездку предлагают брать детей. Стоимость билета - 950 рублей для взрослых, 700 рублей для ребенка. Подробная информация и запись по телефону +7 922 476-71-00.
Организаторы напоминают, что обучение в SMART-школе начнется 11 октября 2021 года.