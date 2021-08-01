Трехслойные полимерные трубы из Тюмени поставляют во все регионы УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запуск линии по производству трехслойных полимерных труб состоялся на трубном заводе "СИБГАЗАППАРАТ" в Тюмени 26 августа. Трубы диаметром от 160 до 450 мм предназначены для сетей водоснабжения, газораспределения и кабелезащиты.

Как рассказал директор филиала "Западносибирский" Александр Сидорюк, трубы трехслойной серии обладают повышенной стойкостью, а благодаря сложному технологическому процессу производства и среднему слою натурального цвета хорошо защищены от подделки.

Верхний слой упрощает визуальную идентификацию повреждений и контроль сварного шва, а также защищает внутренний слой от ультрафиолета. Второй слой обеспечивает хорошую свариваемость, а третий дополнительный - придает стойкость к внешним точечным нагрузкам. Отметим, что трубы соответствуют ГОСТам для водоснабжения, газораспределения и кабелезащиты.

Гарантированный срок службы труб – более 50 лет. Для производства инновационной продукции на трубный завод закуплено новое немецкое оборудование. Инвестиции составили 62 млн рублей.

Практически полностью автоматизированная линия требует присутствия двух сотрудников. Производственная мощность, как отметил начальник производства Алексей Бобров, составляет до 600 килограмм в час. Время, необходимое от загрузки сырья до выхода готовой продукции составляет, в зависимости от диаметра трубы, до двух часов.

Первая партия продукции ушла на объекты в Перми. Теперь новая линия будет закрывать потребность всего УФО, а также Пермского края и Оренбургской области. В Тюмени потребителями новой продукции станут Росводоканал и компания СУЭНКО.

Для производства нового вида труб рабочие используют сырье от ЗапСибНефтехима из Тобольска. Благодаря этому у них невысокая себестоимость, что увеличивает их конкурентоспособность.

Николай Ступников