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Фермеры Ишимского района заканчивают заготовку сена

Экономика, 18:37 27 августа 2021

ishim-mr.admtyumen.ru | Фото: ishim-mr.admtyumen.ru

Четыре крупных хозяйства с общественным поголовьем закончили заготовку сена в Ишимском районе. Результат - 7 тыс. 838 тонн сена, или 93% от плана, сообщает администрация района.

Половина запасов сделана из многолетних сеяных трав, другая половина скошена на естественных сенокосах. Из необходимых для успешной зимовки скота 30,1 тыс. тонн сенажа заготовлено 18 тыс. 830 тонн, или 63%.

Полностью обеспечили коров сенажом предприятия "Песьяновское" и "АФ "Колос"". Полным ходом идет заготовка зеленой массы в "АК "Авангард"", здесь за сутки заготавливают по 300 тонн сенажа.

В сентябре "АФ Колос" уберет кукурузу. Всего необходимо припасти 4,3 тыс. тонн силоса.

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# заготовка кормов , заготовка сена

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