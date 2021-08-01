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Тюменских предпринимателей приглашают на вечерние занятия в онлайн-школе

Экономика, 08:07 31 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области развить предпринимательские компетенции помогут представителям малого и среднего бизнеса на занятиях в онлайн-школе. Бесплатное обучение будет проходить по понедельникам, средам и пятницам в вечерние часы с 22 сентября.

Программа "Вечерней школы предпринимателей" выстроена по шести направлениям: от идеи до бизнеса, управление персоналом, управление маркетингом, управление продажами, управление финансами и управление предприятием.

Проект "Вечерняя школа предпринимателя" реализуется с 2015 года, за это время в нем приняли участие более 500 предпринимателей. В 2020 году школа впервые прошла онлайн, теперь в ней могут обучаться жители всех муниципальных районов юга Тюменской области.

Прием заявок продлится до 20 сентября.

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# обучение , предпринимательство

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