В Тюмени жильцы двух домов на ул. Газовиков вернули 3,4 млн рублей за сэкономленную теплоэнергию

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Качество капремонта жилых домов по ул. Газовиков, 49/1 и ул. Газовиков, 53/1 в Тюмени проверили общественники. Здесь с 2014 г. жильцы столкнулись с проблемой отопления квартир. В итоге каждому дому в конце 2020 г. удалось вернуть на спецсчета по 1,7 млн рублей из затраченных 2,2 млн рублей.

"До ремонта в отопительный период постоянно возникали проблемы: одни жильцы жаловались, что у них холодно, они мерзли, и в том же самом подъезде люди страдали от того, что в их квартирах слишком жарко. При этом по счетам мы платим по общему расходу", — говорит председатель совета дома по ул. Газовиков, 49/1 Олеся Кантолинская. Жильцы дома обращались в управляющую компанию, но дело не сдвигалось с мертвой точки около трех лет.

В 2017 году дома сменили управляющую компанию, и в этот же период собственники помещений открыли спецсчета на капремонт. По итогам голосования среди жильцов по 2,2 млн рублей со спецсчетов было выделено на ремонт системы теплоснабжения каждого из домов. Из зависимой систему теплоснабжения переделали в независимую, последняя предполагает гибкую регулировку температурного режима в помещениях. В домах установили систему автоматической регулировки отопления, также пришлось переварить некоторые стояки, так как подрядчики допустили ошибки еще при их обустройстве.

"Это позволило добиться в отопительный период экономии от 30 до 32 процентов. Это очень хорошие показатели. До этого дома потребляли много тепловой энергии, несоразмерно с тем, сколько им по факту нужно. Конечно, рост цен съедает эту экономию, но если бы эти работы не были проведены, то жители платили бы примерно на 30 процентов больше в отопительный период", — рассказал директор управляющей компании "ТДС" Алексей Логачёв.

В 2019 году, когда дома стали потреблять меньше тепловой энергии, собственники подали заявление в программу по энергоэффективному капремонту. Фонд реформирования ЖКХ компенсирует жильцам потраченные средства в размере экономии, которой удается добиться за счет проведенного капремонта. В конце 2020 года часть денежных средств перевели на спецсчета капремонта обратно, каждому дому из потраченных 2,2 млн рублей вернули по 1,7 млн рублей. По словам Олеси Кантолинской, на опыте их дома оттестировали расчет того количества денег, которое должно быть возвращено.

"Такого раньше в Тюмени и Тюменской области не было, и на этом опыте был отработан правовой механизм компенсации, пришлось подготовить соответствующие нормативно-правовые акты. Теперь дорога открыта, и это у нас могут поставить на поток другие компании", — комментирует директор УК "ТДС" Алексей Логачёв.

Вернувшиеся на спецсчета средства собственники могут потратить на другие необходимые работы в рамках капитального ремонта домов.

По просьбе Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства общественники проверили состояние системы теплоснабжения домов. По мнению представителя тюменского центра "ЖКХ Контроль", председателя комиссии по ЖКХ и развитию социальной инфраструктуры при общественной палате Тюменской области Александра Степанишина, капитальный ремонт домов выполнен качественно.

Влада Нерадовская