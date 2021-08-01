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Площадь выставочного пространства Тюменского нефтегазового форума в 2021 году увеличится до 1 тыс. 600 кв. м

Экономика, 15:14 30 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самый большой за всю историю Тюменского нефтегазового форума шатер возводят на площадке у технопарка в Тюмени. Его просторные площади позволят обеспечить необходимую социальную дистанцию между экспонентами и гостями выставки, которая пройдет в Тюмени с 14 по 16 сентября.

В выставке примут участие 66 экспонентов: ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", "Сколково" и многие другие. В течение всех трех дней форума будет организована также дискуссионная площадка "Энергия будущего: среда, технологии, человек", которая будет открыта тюменцам по предварительной регистрации на сайте ТНФ.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, площадь выставочного пространства в 2021 году составит более 1 тыс. 600 кв. м.

"Помимо технологий, представленных тюменскими компаниями, в этом году мы увидим также большое количество предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе России, - добавил Андрей Пантелеев. - Масштабы площадки кроме того позволят всем участникам находиться в одном месте, не нарушая установленных антиковидных мер".

На форум приглашены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и другие.

В 2021 году форум включает в себя более 30 мероприятий, это пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д. Организаторами ТНФ выступают правительство Российской Федерации и правительство Тюменской области.

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Николай Ступников

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# Андрей Пантелеев , ТНФ

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