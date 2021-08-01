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Александр Моор поздравил тюменца Антона Прохорова с золотом Паралимпиады

Губернатор, 19:25 30 августа 2021

Фото: REUTERS/Molly Darlington (со страниц Александра Моора в соцсетях)

Тюменский спортсмен Антон Прохоров завоевал золотую медаль по легкой атлетике на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"У Тюменской области есть золотая медаль Паралимпиады! Наш земляк Антон Прохоров завоевал высшую награду на играх в Токио! Спортсмен пробежал дистанцию 100 метров за 12,04 секунды, опередив параатлетов из Бразилии и Германии", - написал глава региона.

Антон впервые принял участие в Паралимпийских играх. Добиться цели ему помогли невероятное трудолюбие, огромное желание победить, наработанный годами опыт и оптимизм.

"Еще до того, как поехать в Японию, Антон признался журналистам, что главный его соперник на играх — это его внутреннее "я". Он победил себя! Огромное спасибо, Антон! Ждем тебя дома", - обратился к спортсмену Александр Моор.

Евгений Бабенко

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