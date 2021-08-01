Молодых людей с 48 пакетиками мефедрона задержали в Ишимском районе

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

48 свертков мефедрона нашли у жителей д. Ваньковка полицейские. Молодые люди планировали сбывать наркотик в Ишиме через систему тайников, сообщает УМВД Тюменской области.

18-летняя девушка и 23-летний ранее судимый молодой человек прибрели в Тюмени через интернет более 30 гр. наркотика, часть они употребили сами, остальное намеревались сбыть.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору".