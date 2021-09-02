Житель Тобольска устроил ловлю рыбы сетями в нерестовый период

| Фото: ЛО МВД России на транспорте | Фото: ЛО МВД России на транспорте

Браконьера, ловившего рыбу в нерестовый период, осудят в Тобольске, сообщает тюменский линейный отдел МВД России на транспорте.

52-летнего жителя Тобольска задержали на р. Иртыш в мае 2021 года. Мужчина ловил рыбу, несмотря на нерестовый период. В сетях браконьера обнаружили 14 особей лещей, семь язей и два карася. Рыба была живой, ее выпустили в реку. Сумма ущерба составила 22 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Материалы дела направлены в суд.