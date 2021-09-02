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Тюменские футболисты отличились на турнире в Нижегородской области

Спорт, 17:54 02 сентября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники ФК "Тюмень" 2011 года рождения заняли призовое место в турнире "EMERALD CUP 2021" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба клуба.

Тюменцы провели семь матчей с соперниками из Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Иваново и Тольятти. И ни в одном из них не уступили. Правда, множество ничьих не позволило воспитанникам Максима Евдокимова стать первыми. Тюменцы в итоге заняли третье место. Причем чемпионов турнира из московского "Локомотива" они обыграли со счетом 2:0. Второе место заняла тольяттинская "Академия Юрия Коноплева", с которой сибиряки разошлись без забитых мячей.

Лучшим снайпером тюменцев на этом турнире с пятью голами стал Платон Анисимов. Приз лучшего полузащитника соревнований организаторы вручили тюменцу Дмитрию Семенову.

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