Мифы о донорстве крови развеивают эксперты Национального фонда развития здравоохранения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цикл видеоинтервью с медицинскими экспертами в области донорства крови подготовил Национальный фонд развития здравоохранения. Они размещены на официальном ресурсе фонда, портале "Достоверно о здоровье".

По результатам совместного социологического исследования ВЦИОМ и НФРЗ по теме распространения недостоверной информации в сфере охраны здоровья, был выявлен достаточно высокий уровень информированности населения о донорстве крови. Более 70% из 2 тыс. опрошенных разделяют мнение о том, что во время донации донор полностью защищен от инфекций, а также о том, что донорскую кровь может сдать практически любой здоровый человек. Однако 30% респондентов ссылаются на стереотипы и неверные суждения, которые препятствуют привлечению доноров крови. Для того, чтобы опровергнуть ложную информацию, которая может быть не только опасной для жизни, но и приводить к росту социальной напряженности, и записали эти ролики.

Эксперты в видео рассказывают о том, что входит в понятие "донорство крови" и как стать почетным донором, о безопасности и постоянной востребованности в регулярных донорах, о том, что представляет собой служба крови, как медицинские учреждения обеспечиваются донорской кровью и мотивируют доноров к регулярным донациям. О самых разных мифах в своих интервью также рассказали начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства Ольга Эйхлер и директор Центра крови ФМБА, главный внештатный трансфузиолог ФМБА, почетный донор России София Голосова.

Важная тема, которая прозвучала в их выступлениях, касается того, что донор крови является потенциальным донором костного мозга. Служба крови активно вовлечена в развитие донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Логика подбора потенциальных доноров костного мозга и противопоказания к данному виду донорства практически не отличаются от донорства крови и ее компонентов, сообщают в ОП РФ.