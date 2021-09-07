Пострадавшие от засухи аграрии получат поддержку правительства Тюменской области

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Меры поддержки для пострадавших от засухи сельхозпредприятий разрабатывают в Тюменской области. Об этом заявил губернатор Александр Моор на онлайн-заседании президиума регионального правительства.

Заместитель главы региона Владимир Чейметов рассказал, что свои коррективы в планы и прогнозы по урожайности 2021 года внесла погода. Лишь в шести из 22 сельских муниципалитетов не фиксировались этим летом засуха, суховей и другие подобные опасные природные явления. В результате в трех сельхозпредприятиях отмечена гибель посевов на общей площади свыше 1,1 тыс. гектаров. "Наша главная задача – правильно организовать уборку сельскохозяйственных культур, чтобы не потерять ни малейшей части так нелегко доставшегося урожая", – подчеркнул Моор.

По данным, которые привел замгубернатора, сельхозпредприятия региона качественно подготовились к уборке урожая зерновых – готовность комбайнов и зерносушильного оборудования составила практически 100%, созданы достаточные запасы горюче-смазочных материалов. По данным на 3 сентября убрано 100% озимых зерновых. Валовой сбор достиг 15 тыс. тонн при урожайности 14 центнеров с гектара. В 2020 году урожайность составляла 23 центнера с гектара. Практически завершена уборка гороха. Валовой сбор составил 66,9 тыс. тонн, урожайность – 15 центнеров с гектара. В 2020 году урожайность гороха была существенно выше – 21 центнер с гектара.

Тюменские аграрии продолжают активную заготовку кормов – план по заготовке сена выполнен на 74%, сенажа – на 69%, силоса – на 9%. Убрано 35% зерновых и зернобобовых культур с урожайностью 15,7 центнера с гектара. В прошлом году этот показатель составил 21,3 центнера с гектара. При этом в результате внедрения технологий орошения заметно увеличилась урожайность картофеля и овощей открытого грунта.