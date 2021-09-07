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На тюменской железной дороге увеличились объемы погрузки

Экономика, 18:45 07 сентября 2021

СВЖД | Фото: СВЖД

Более 950 тыс. тонн составила погрузка на железной дороге в Тюменской области в августе 2021 года. Этот показатель выше прошлогоднего на 12,9%, сообщает пресс-служба СВЖД.

С начала года погрузка составила 7 млн тонн. За 8 месяцев по железной дороге отправлено: нефти и нефтепродуктов – 4,8 млн тонн, химикатов и соды – 346,6 тыс. тонн, кокса – 200 тыс. тонн, строительных грузов – 113,6 тыс. тонн, черных металлов – 111,6 тыс. тонн и лома черных металлов – 92,3 тыс. тонн.

В целом на Свердловской железной дороге в январе-августе 2021 г. погружено 98,3 млн тонн, что на 4,4% больше прошлогоднего уровня.

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# железная дорога , СвЖД

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