Инсталляция в форме ковша Белой медведицы украсила обсерваторию под Тюменью

| Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте

Световая инсталляция в форме ковша Большой медведицы и звезд украсила здание обсерватории "Старая башня", расположенной в Червишево Тюменского района.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" астроном-любитель Виталий Угренинов, подсветку на башне хотели сделать давно. С 2008 года было несколько вариантов, но их применяли недолго - то светотехника выходила из строя, то не устраивал дизайн.

"В 2015 году озадачились новым проектом, отправляли заявки в дизайн-бюро. Но все, что предлагали дизайнеры, не вызывало отклика в душе. И вот прошлой зимой в Тюмени руководитель обсерватории Владимир Куракин увидел на стене одного здания лучевые светильники. Эти приборы крепятся на стену и выдают четыре узких ярких луча. Пришла идея использовать их для "звездной" световой инсталляции на "Старой башне". Их расположили в форме ковша Большой медведицы. Кроме того, добавлены точечные светильники - как окружающие звезды. Есть цветные "обручи" по периметру башни, переливающиеся разными цветами. Все вместе образует оригинальную динамическую цветную композицию", - рассказал Виталий Угренинов.

Теперь "Старая башня" сияет в темное время суток, радуя местных жителей и проезжающих по Червишевскому тракту автомобилистов. Здание хорошо видно с дороги. На время экскурсий световую инсталляцию отключают, чтобы не мешать наблюдениям посетителей за небесными телами и явлениями.

| Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте

Напомним, "Старая башня" получила статус обсерватории в начале 2021 года. Центр малых планет Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики присвоил месту код М90. В августе 2021 года у "Старой башни" появился собственный мерч - футболки и значки с логотипом обсерватории. Не исключено, что его будут использовать в качестве призов на конкурсе.

Инна Пахомова