Кухарук: отопительный период начнется в ближайшие дни с учетом погоды

с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram

Отопительный период в Тюмени начнется в ближайшие дни с учетом погодных условий. Тепло в объектах образования и здравоохранения по заявкам уже включают.

Об этом написал глава города Руслан Кухарук на своих страницах в соцсетях.

В администрации Тюмени прошло совещание по подготовке объектов теплоснабжения к зиме. С прокурором города Эдуардом Гиматовым глава города посетил котельную и реконструируемую теплотрассу по ул. Широтной. Обсудили проблемы, которые обозначили жители во время совместных приёмов. ⠀

"Что касается многоквартирных домов, важно, чтобы УК провели необходимую подготовительную работу и занимались запуском отопления строго по плану, а также вовремя проводили регулировку внутридомового оборудования", - отметил Кухарук.

В 2021 году муниципальную котельную в Матмасах (ул. Пражская, 17б) оснастили современным оборудованием, полностью автоматизировали. По словам главы Тюмени, она теперь способна осуществлять регулирование параметров теплоносителя в зависимости от погодных условий. Точно такие же котельные были установлены в прошлом году в районе пос. Верхний Бор и по ул. Институтской. На сегодняшний день это лучшие котельные в городе, сказал Руслан Кухарук.⠀

Работы по замене 920 метров трубы на участке тепловой магистрали по ул. Широтной будут закончены в ближайшее время.

В 2021 г. АО "УСТЭК" заменит более 19 км сетей теплоснабжения: проблемные участки по улицам: Самарцева, 50 лет ВЛКСМ, Эрвье, Карла Маркса, Юрия Семовских, Невской, Гастелло. ⠀

"При проведении работ применяются современные трубы в пенополиуретановой изоляции, которые оснащены системой оперативного дистанционного контроля. Таким образом, в городе проводится серьезная работа по повышению надежности системы теплоснабжения", - подытожил Кухарук.