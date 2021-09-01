Ростуризм объявил о досрочном завершении программы туристического кешбэка

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка. Как сообщает Федеральное агентство, продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на 2021 год завершаются на четыре дня раньше, текущее окно продаж закрылось в ночь на 10 августа.

По предварительным данным, с начала 2021 года года программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туры и проживание в отелях с кешбэком более чем на 34 млрд рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей.

Напомним, что средства возвращаются на карты платежной системы "Мир", которая выступает технологическим партнером программы. Наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым.

Россияне также активно приобретали оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень. Пользовались спросом культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Программа оказалась чрезвычайно востребованной у туристов. Выделенная на поездки в 2021 году сумма была выбрана полностью ранее 14 сентября.