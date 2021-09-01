В Исетском районе заложили первый камень будущего репродуктора федерального уровня

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

Первый камень нового комплекса по выращиванию и содержанию родительского стада индейки заложили в Исетском районе полпред президента в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, основатель Русской молочной компании и группы "Дамате" Наум Бабаев. Торжественная церемония состоялась 13 сентября.

Запуск репродуктора позволит получать до 12 млн штук инкубационного яйца в год, это примерно 20% от потребностей россиян. Более того, предприятие нацелено на импортозамещение. Если ранее компания "Дамате" ежегодно вывозила 300-400 фур инкубационных яиц, после запуска производства – 5 раз в год будет завозиться племенной материал.

"Строительство племенного репродуктора - проект федерального масштаба. Мы рады, что на церемонии присутствует Владимир Якушев, вместе мы реализовали не один проект. Так, пять лет назад мы начали строительство молочной фермы, а сегодня это одно из самых передовых предприятий России", - сказал Наум Бабаев.

Создание в Тюменской области племенного репродуктора индейки позволит значительно снизить зависимость от импорта. Реализация инвестиционного проекта положительно скажется на экономике региона.

"Компания "Дамате" - это давнишний партнер Тюменской области. Мы уже реализовали хорошие проекты на территории региона. Я уверен, что и этот проект будет успешно реализован", - подчеркнул Владимир Якушев.

Основу для плодотворных отношений с "Дамате" заложил именно Владимир Якушев, работая на посту губернатора Тюменской области, проекты продолжил действующий глава региона Александр Моор. "В Тюменской области важный момент – преемственность власти. Я бы хотел при закладке первого кирпича передать свойство легкой руки Александру Викторовичу, чтоб с "Дамате" продолжалось хорошее и удачное сотрудничество для экономики региона и для людей", - сказал Якушев.

Первую очередь проекта запустят в 2022 году, в полном объеме работы завершатся в 2023 году, выход на проектную мощность запланирован на 2025 год. Реализация проекта позволит создать в регионе порядка 200 рабочих мест.

Как ранее сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, общая емкость рынка мяса индейки в России оценивается в 600 тыс. тонн в год, при этом до 50 тыс. тонн может уходить на экспорт. В 2019 году Группа компаний "Дамате" стала одной из десяти предприятий России, получивших разрешение экспортировать продукцию из мяса птицы.

Екатерина Исаева