Клиенты ВТБ смогут получить кредит наличными только по паспорту
ВТБ расширил условия оформления потребительских кредитов для своих клиентов. Взять кредит наличными или оформить рефинансирование на сумму до 300 тыс. руб можно по предъявлению паспорта. Информацию о доходе и занятости заемщика банк проверит сам.
На первом этапе оформить заявку на кредит можно в любом офисе ВТБ. До конца осени такая возможность появится на сайте банка, а в перспективе – в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн.
В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн руб на любые цели сроком до семи лет. При сумме займа от 3 до 5 млн руб действует ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования. В рамках программы рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку можно на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.