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Клиенты ВТБ смогут получить кредит наличными только по паспорту

Экономика, 16:20 13 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ВТБ расширил условия оформления потребительских кредитов для своих клиентов. Взять кредит наличными или оформить рефинансирование на сумму до 300 тыс. руб можно по предъявлению паспорта. Информацию о доходе и занятости заемщика банк проверит сам.

На первом этапе оформить заявку на кредит можно в любом офисе ВТБ. До конца осени такая возможность появится на сайте банка, а в перспективе – в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн.

В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн руб на любые цели сроком до семи лет. При сумме займа от 3 до 5 млн руб действует ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования. В рамках программы рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку можно на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

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