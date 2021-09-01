В Тюмени построят метановую автомобильную заправку на ул. Камчатской

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Метановую автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС) и сервисный центр построят в Тюмени на ул. Камчатской, 194. Инвестором выступает тюменская компания ООО "Сибнефтехимтрейд".

Об этом в своих соцсетях сообщает агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

Реализация проекта ООО "Сибнефтехимтрейд" позволит вывести инфраструктуру метановых газовых заправочных станций региона на качественно новый уровень. Первым этапом проекта предусмотрено строительство станции и сервисного центра по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования для использования метана в качестве топлива в Тюмени. Затем проект будет реализован на всей территории Тюменской области.

"На АГНКС транспорт заправляется метаном, а не пропаном, метан - один из самых экологически чистых видов топлива в мире на сегодня. Кроме того, метан позволяет существенно экономить на топливе: тот же пропан-бутан стоит в полтора раза дороже метана, а цена на дизельное топливо и вовсе выше в два с половиной раза", - говорят эксперты.

Автобусный парк Тюмени уже насчитывает более 100 единиц техники на метане. В дальнейшем количество автобусов на экологически чистом топливе в регионе будет только расти.

Пока в Тюмени функционирует лишь одна метановая заправка, что приводит к длинным очередям и вынужденному ожиданию. С вводом к эксплуатацию нового для города объекта, проблема будет решена.

"Успешная реализация проекта по строительству метановых АГНКС важна для региона. Благодаря появлению сети современных станций по заправке транспорта метаном, город и область получат возможность продолжить переход на экологически чистое топливо, а потребители метана больше не будут простаивать в очередях на заправку", - уверены в агентстве инфраструктурного развития.

Анжела Лебедева