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Пользователей ВТБ Онлайн на Урале за год стало больше на 266 тысяч

Экономика, 18:27 14 сентября 2021

ВТБ | Фото: ВТБ

Количество активных пользователей ВТБ Онлайн в Уральском федеральном округе к осени превысило 876 тыс. человек. За год рост составил 44%.

С начала 2021 года число использующих интернет-банк и мобильное приложение клиентов ВТБ на Урале увеличилось более чем на 110 тыс, или почти на 15%.

К концу 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц и обслуживать в дистанционных каналах уже 15 млн клиентов. С начала сентября в мобильном приложении можно посмотреть состояние пенсионных счетов накопительной пенсии в рамках программы обязательного пенсионного страхования, а также индивидуальных счетов по программам негосударственного пенсионного обеспечения. Ранее банк реализовал в мобильной версии ВТБ Онлайн возможность распоряжаться материнским капиталом для погашения ипотеки - пользователи теперь могут направить госвыплату для уменьшения срока кредита в онлайн-формате.

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