Тюменская областная дума поддержала инициативу губернатора по введению справедливых тарифов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Размер платы населения за коммунальные услуги в Тюменской области станет более логичным и справедливым. Депутаты облдумы на заседании внесли и утвердили в окончательном чтении ряд поправок в региональный закон "О льготных тарифах".

Изменения, по словам председателя комитета по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, касаются коррекции механизмов установления льготных тарифов в Тюменской области. "Это позволит исключить случаи, когда потребители коммунальных ресурсов, живущие в соседних домах, подключенных к одной и той же системе снабжения, получают оплачиваемые ресурсы – воду, тепло и другие - по разным тарифам, - пояснила она. - В результате система формирования коммунальных тарифов для населения станет проще. Кроме того, изменения приведут к их уравниванию, а именно - величина тарифа снизится до нижней границы значения. Хотя это и увеличивает обязательства областного бюджета за счет увеличения субсидирования коммунальных тарифов, но уменьшит и сделает более логичным и справедливым размер платы для населения за коммунальные услуги".

Вопрос тарифов на коммунальные услуги в разных домах одного муниципального образования впервые был поднят губернатором Александром Моором во время прямой линии 17 августа. "У нас существует такая практика, когда при вводе нового дома для него устанавливают отдельные тарифы и они всегда чуть выше, чем в тех домах, где тарифы были установлены раньше, и на которые распространяют ограничения по росту платы за коммунальные услуги, - пояснил он. - Мы этот вопрос рассматриваем, и в ближайшее время выйдем с такой инициативой - установить единый тариф для муниципалитета, чтобы жители соседних домов не платили по разным тарифам на коммунальные услуги".

В начале сентября 2021 года законопроект, который установит одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разного года постройки и получающих услуги ЖКХ "через одну трубу", внес в Тюменскую областную думу губернатор Александр Моор.

Борис Олейник