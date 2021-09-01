Зарина Догузова: аэропорт в Тобольске сделает город центром промышленного туризма

пресс-службы Тобольского аэропорта пресс-службы Тобольского аэропорта

Открытие аэропорта в Тобольске позволит сделать город центром нового динамично развивающегося направления – промышленного туризма. Об этом сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

По ее словам за последние несколько лет Тюменская область стала одним из ярких примеров того, как промышленный регион может стать привлекательным туристическим центром.

"Тобольск – древнейший город Сибири, ее первая столица, с особой атмосферой, традициями, важными культурно-историческими объектами. Посещение города обязательно входит в экскурсионную программу по региону. Попасть сюда можно было, прилетев в Тюмень. С открытием нового аэропорта и появлением двух транспортных "узлов" регион одновременно начнет принимать большее число туристов, сможет создать новую сетку туристических маршрутов. В городе и рядом с ним расположены крупнейшие в мире нефтехимические предприятия, что позволит сделать Тобольск и центром нового динамично развивающегося направления – промышленного туризма", – говорит Догузова.

По информации пресс-службы аэропорта Тобольска, реализуя программу развития туризма власти Тюменской области намерены привлечь в Тобольск до 7 млн гостей к 2030 году. При этом значительную часть турпотока сможет генерировать Тобольск благодаря запуску нового аэропорта, который сделает город более доступным.

Член правления - управляющий директор компании СИБУР Марина Медведева напомнила, что строительство новой воздушной гавани ведет СИБУР совместно с правительством Тюменской области. Ввод к эксплуатацию аэропорта позволит им проводить экскурсии на предприятия.

"Сегодня во всем мире растет интерес к промышленному туризму, люди хотят понимать природу вещей, которые их окружают в повседневной жизни. Им интересно узнавать, как именно создается привычный мир вокруг них. Все чаще во время поездок путешественники посещают заводы, фабрики, индустриальные объекты. В Тобольске только в 2019 году на предприятии СИБУРа побывало около тысячи человек. В прошлом году росту туристической активности препятствовала пандемия, но мы ожидаем, что с открытием прямого доступа через новый аэропорт, поток "промышленных" туристов значительно вырастет", - уверена она.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что для региона появление аэропорта в Тобольске - значимое событие: "Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать среднемагистральные воздушные суда типа Boeing 737-800, Ту-204/214 и Airbus A 321, Sukhoi Superjet 100, наиболее часто используемые для перелетов средней дальности. Планируем, что первые рейсы свяжут Тобольск с Санкт-Петербургом, Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы субсидировать рейсы. В следующем году планируем направить на эти цели порядка 150 млн рублей из областного бюджета. При необходимости появится рейс Тюмень - Тобольск, если будет в этом целесообразность. При наличии спроса будут открываться и новые направления. Мы рассчитываем, что пассажиропоток будет расти за счет туризма из регионов России".

Специалисты отрасли деловых путешествий также отметили, что с открытием нового аэропорта произойдет перераспределение пассажиропотоков во всей Тюменской области.

"В 2018 и 2019 годах Тобольск стабильно входил в Топ-10 городов России по спросу на отельную инфраструктуру у представителей бизнеса. После пандемии ситуация изменилась и по итогам первых восьми месяцев 2021 года Тобольск занял 15 строчку. По нашим прогнозам, с открытием нового аэропорта привлекательность города вырастет не только у деловых путешественников, но и у туристов", - сказала управляющий директор агентства делового туризма "Аэроклуб" Юлия Липатова.

пресс-службы Тобольского аэропорта пресс-службы Тобольского аэропорта

Новый аэропорт Тобольска площадью 5 тыс. кв. метров планируется запустить до конца 2021 года. Пропускная способность аэропорта составит 380 человек в час. Взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,4 км сможет принимать лайнеры типа Boeing 737-800 и Airbus A 321.