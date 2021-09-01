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Тюменских предпринимателей приглашают на вебинар о технологии SoftPOS

Экономика, 08:49 17 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели Тюменской области смогут присоединиться к вебинару о технологии SoftPOS, которая позволяет принимать безналичные платежи с помощью смартфона. Он пройдет 5 октября. Экспертами станут сотрудники Банка России, Национальной системы платежных карт и представители рынка.

На вебинаре можно будет узнать о преимуществах этого решения, особенно при выездной торговле и курьерской доставке, его использовании при приеме оплаты через Систему быстрых платежей, а также о том, как подключить такую услугу, какие мобильные устройства для этого подходят и о многом другом, сообщает Банк России.

Вебинар начнется в 10 часов по московскому времени.

Он будет транслироваться на канале Банка России в YouTube и на странице в Facebook. Чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться.

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# Банк России , система быстрых платежей , смартфон

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