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Паралимпиец Антон Прохоров: у Тюменской области еще не было такой медали

Спорт, 18:52 16 сентября 2021

администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Ишимский паралимпиец Антон Прохоров, поставивший новый мировой рекорд на играх в Токио, отметил, что золотой медали в легкой атлетике на Паралимпиаде у спортсменов Тюменской области до этого не было. Он искренне рад за область, тренера и за себя, сообщает региональный оперштаб.

"Медаль – это не "пришел, увидел, победил". Я к ней шел 12 лет. Я, когда пробежал на Паралимпиаде, смотрю – меня показывают, поднимаю руки вверх, не понимаю да или нет. Когда понял, что я - первый, конечно обрадовался. И за себя, и за тренера, и за Тюменскую область – у нас же еще не было такой золотой медали", - рассказал он.

Напомним, Антон Прохоров завоевал золотую медаль, установив мировой рекорд Паралимпийских игр в беге на 100 м в классе T63.

13 сентября ишимец получил из рук президента страны Владимира Путина орден Дружбы.

16 сентября Антону Прохорову и еще восьми атлетам Тюменской области - участникам Олимпиады и Паралимпиады в Японии - губернатор Тюменской области Александр Моор вручил денежные сертификаты.

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# Антон Прохоров , Паралимпийские игры

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