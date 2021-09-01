Тюменка Юлия Каплина стала вице-чемпионкой мира по лазанию на скорость

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменская спортсменка заслуженный мастер спорта Юлия Каплина завоевала серебро Чемпионата мира по скалолазанию в лазании на скорость в Москве.

Это третий подиум в карьере девушки на чемпионатах мира, напоминает Федерация скалолазания России.

​В первых забегах​ финальной части турнира​ Юлия поочередно​ опередила немку Франциску Риттер и​ полячку Анну Брожек и выиграла с солидным​ запасом.​ В полуфинале Каплиной противостояла соотечественница​ Екатерина​ Баращук также из Тюменской области. Забег землячек получился более быстрым. Юлия победила с результатом 7,09 секунды.​​

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| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

По другой части сетки к финалу столь же уверенно шла действующая чемпионка мира Александра Мирослав. Однако в полуфинале она из-за срыва​ уступила более молодой соотечественнице Наталье Калуцке.​ В​ финале ей вновь сопутствовал успех —​ Юлия Каплина допустила ошибку. Для полячки это дебютный подиум на чемпионатах мира, а Юлия уже становилась вице-чемпионкой в 2012-м и завоевывала бронзовую медаль в 2016-м.​ Третье место заняла Александра Мирослав.​ ​ Екатерина Баращук стала четвертой, Елизавета Иванова (Свердловская область) —​ пятой, Мария Красавина (Тюменская область) —​ 14-й.

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| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

В мужском турнире победу одержал украинец Дании Болдырев. Он опередил испанца Эрика Нойя Кардона (5,73 против 5,95). Бронза у американца Ноа Братши. 8-е место у Владислава Деулина (Тюменская область), 13-е у Арсения Богомолова (Воронежская область), 15-е у Дмитрия Тимофеева (Пермский край), 16-е у Александра Шикова (Тюменская область).