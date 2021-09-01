Тюменка лишилась денег, покупая коляску в интернете

| Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Мошенников, обманувших жительницу Тюмени на 17 тыс. рублей, разыскивают полицейские.

Женщина нашла в одной из социальных сетей объявление о продаже детской коляски. Продавец попросил внести предоплату, и тюменка перевела на указанный счет около 17 тыс. рублей. Собеседник пообещал, что отправит покупку курьером, и перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции напоминают, что не следует переводить деньги неизвестным лицам. Лучше всего выбирать проверенные интернет-магазины.