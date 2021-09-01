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Тюменка лишилась денег, покупая коляску в интернете

Происшествия, 17:02 18 сентября 2021

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Мошенников, обманувших жительницу Тюмени на 17 тыс. рублей, разыскивают полицейские.

Женщина нашла в одной из социальных сетей объявление о продаже детской коляски. Продавец попросил внести предоплату, и тюменка перевела на указанный счет около 17 тыс. рублей. Собеседник пообещал, что отправит покупку курьером, и перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции напоминают, что не следует переводить деньги неизвестным лицам. Лучше всего выбирать проверенные интернет-магазины.

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# мошенничество

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