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Тобольские футболисты победили дома "Уралец-ТС"

Спорт, 19:03 19 сентября 2021

ФК "Тобол" во Вконтакте | Фото: ФК "Тобол" во Вконтакте

ФК "Тобол" одержал победу в матче регионального первенства России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь).

На своем поле тоболяки переиграли клуб "Уралец-ТС" — 4:2. Счет в матче открыли гости, на 10 минуте отличился Роман Левченко. В концовке тайма хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. На 37 минуте гол забил Максум Залилов, а спустя еще пять минут - Артемий Сметанников - 2:1.

В начале второго тайма гости смогли отыграться, усилиями Дениса Федорчева. На 67 минуте Залилов оформил дубль и вновь вывел "Тобол" вперед. Точку в матче поставил Ильфат Баязитов - 4:2.

"Тобол" набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Вячеслава Афонина проведут на выезде. 25 сентября они сыграют в Аше против "Металлурга".

Евгений Новоселов

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# Тобольск , ФК Тобол

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