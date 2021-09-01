  • 20 сентября 202120.09.2021понедельник
  • USD72,5602
    EUR85,4614
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

В Ялуторовске определили самых точных парашютистов

Спорт, 17:13 20 сентября 2021

федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: федерация парашютного спорта Тюменской области

Евгений Иванов стал абсолютным чемпионом первенства Тюменской области по парашютному спорту в Ялуторовске.

Соревнования на "Кубок Александра Ефремова" проводились в дисциплине "Точность приземления". В командном зачете победила сборная Увата "ВЫСОТА". Второе место у команды "РПСБ", замкнул тройку лучших коллектив "УрФО"

В зачете у мужчин первенствовал Евгений Иванов, на втором месте - Максим Фадеев, третья строчка у Ивана Горячкина. Среди женщин победила Ольга Артемьева. Вторая - Анастасия Шемякина, третья - Валентина Гадальшина.

Чемпион среди юниоров - Екатерина Жернакова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# парашютный спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 20.09.2021Боксеры из Тюмени посетили музей Петра Ершова в Ишиме
17:13 20.09.2021В Ялуторовске определили самых точных парашютистов
13:34 20.09.2021Тюменские боксеры одержали победу в Ишиме
10:23 20.09.2021ФК "Тюмень" потерял очки в Новотроицке