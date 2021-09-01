В Ялуторовске определили самых точных парашютистов

| Фото: федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: федерация парашютного спорта Тюменской области

Евгений Иванов стал абсолютным чемпионом первенства Тюменской области по парашютному спорту в Ялуторовске.

Соревнования на "Кубок Александра Ефремова" проводились в дисциплине "Точность приземления". В командном зачете победила сборная Увата "ВЫСОТА". Второе место у команды "РПСБ", замкнул тройку лучших коллектив "УрФО"

В зачете у мужчин первенствовал Евгений Иванов, на втором месте - Максим Фадеев, третья строчка у Ивана Горячкина. Среди женщин победила Ольга Артемьева. Вторая - Анастасия Шемякина, третья - Валентина Гадальшина.

Чемпион среди юниоров - Екатерина Жернакова.