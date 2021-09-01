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В Тюмени задержали похитителя шести велосипедов

Происшествия, 18:25 23 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33-летний житель Тюмени за пять дней похитил шесть велосипедов. Похищенное он продавал через комиссионные магазины, сайты частных объявлений, а также знакомым, сообщает региональное УМВД.

Предварительно, сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. Все заявления о пропаже велосипедов приняты от жильцов дома по ул. Монтажников. В настоящий момент четыре велосипеда полицейскими изъяты и будут возвращены законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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# велосипеды , кража

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