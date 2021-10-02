Предпринимательница из Тобольска открыла студию коррекции фигуры

| Фото: Анастасии Богдановой | Фото: Анастасии Богдановой

Открыть свой массажный салон Анастасия Богданова мечтала с детства, но всерьез задумалась о собственном деле год назад. О том, как удалось воплотить мечту в жизнь, предпринимательница рассказала корреспонденту "Тюменской линии".

"Я работала ведущим инспектором по профобучению и профориентации. Зная о поддержке Центра занятости по этим направлениям, я прошла обучающие курсы по массажу. Начала делать массаж, у меня стало получаться. Благодаря "сарафанному радио" стали появляться клиенты. Наконец решилась попробовать себя в этом деле более профессионально. Проанализировала рынок, изучила конкурентов, прошла курсы повышения квалификации и в июне 2021 года открыла студию красоты "BROOKLYN LAB" в Тобольске. Я оказываю услуги по аппаратной коррекции фигуры и подтяжке кожи безоперационным путем", - поделилась Анастасия Богданова.

В службе занятости начинающей предпринимательнице помогли с оформлением документов и составлением бизнес-плана. Для покупки аппарата для вакуумно-роликового массажа с радиолифтингом и инфракрасным прогревом Анастасия использовала финансовую помощь по программе самозанятости - 192 тыс. рублей.

"Открыть свое дело не так и страшно. Главное - иметь желание и не бояться трудностей. Рынок сейчас перенасыщен, поэтому важно сделать свою услугу в чем-то уникальной, показать все ее плюсы и достоинства. Надо верить в свои силы и в то, что вы несете людям пользу", - подчеркнула она.

Напомним, с 2012 по 2021 годы собственное дело открыли 2 тыс. 175 безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь. На 2021 год запланировано оказать такую поддержку 126 гражданам.

Ирина Шемякина